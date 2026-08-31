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ТАСС

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Расчет БПЛА "Утка" поразил пункт управления дронами типа R-18 у Красного Лимана

Расчет БПЛА "Утка" поразил пункт управления дронами типа R-18 у Красного Лимана

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Расчет беспилотника самолетного типа "Утка" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт управления дронами типа R-18 ("Баба-яга") на краснолиманском направлении.

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