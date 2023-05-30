Царьград

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Глава дипломатии ЕС Боррель узрел главное: Россия не пойдет переговоры по Украине без победы

Глава дипломатии ЕС Боррель узрел главное: Россия не пойдет переговоры по Украине без победы

Россия собирается победить в конфликте на Украине и не согласится на переговоры, не выиграв.Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не испытывает оптимизма по поводу того, как будет развиваться русско-украинский конфликт этим летом.

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