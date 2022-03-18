Мирный договор или акт о капитуляции? Нужен ли для этого Зеленский?

На двадцать третий день российской военной спецоперации в Украине больше, чем вопрос «когда будут освобожден Мариуполь?», многих интересует только то, чем могут закончиться переговоры между Россией и украинским режимом и кому, а также зачем по их итогу нужен сам президент Владимир Зеленский? Этот давно не бритый и на публике страшно страдающий глава марионеточной власти в Украине опять совершил мини-кульбит и фактически похоронил саму идею переговоров, которые начались 28 февраля сего года, на пятый день спецоперации и четвертый раунд которых якобы продолжается в режиме видеоконференции.