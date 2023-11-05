Белоусов рассказал о росте обеспечивающих импортозамещение секторов экономики

Рост секторов российской экономики, обеспечивающих импортозамещение, составляет ежемесячно 5–7%, заявил журналистам в воскресенье, 5 ноября, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на выставке-форуме «Россия».
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