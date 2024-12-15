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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Монако» Тезе перед «ПСЖ»: «Мы уверены в своих силах. Будем играть на победу» 

Защитник «Монако» выразил мнение после ничьей с «Реймсом» (0:0). – Мы знали, что будет непросто. Нам удалось создать ряд опасных моментов у ворот соперника, не вышло их конвертировать в забитые мячи.

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