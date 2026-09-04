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EUROVIEW

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Историка Виктора Гущина, обвинённого в нарушении санкций ЕС, освободили в зале суда

Как сооб­ща­ет EUROVIEW, Риж­ский город­ской суд при­нял реше­ние об изме­не­нии меры пре­се­че­ния в отно­ше­нии исто­ри­ка и пуб­ли­ци­ста Вик­то­ра Гущи­на.

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