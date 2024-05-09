Захарова: На парад Победы не приглашены представители недружественных стран

Россия не пригласила на парад Победы послов и официальных лиц недружественных стран, поскольку те проводят агрессивную политику в отношении России, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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