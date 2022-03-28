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Сестры Уильямс посетили церемонию вручения «Оскара»

Сестры Уильямс посетили церемонию вручения «Оскара»

Серена и Винус Уильямс посетили церемонию вручения премии «Оскар». Фильм «Король Ричард», рассказывающий об их отце, был представлен в шести номинациях, но победил в одной – «Лучшая мужская роль».

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