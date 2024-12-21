ВС РФ вошли в поселок Крымское под Торецком Российские войска продолжают продвижение на различных направлениях специальной военной операции.
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ВС РФ вошли в поселок Крымское под Торецком Российские войска продолжают продвижение на различных направлениях специальной военной операции.
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