США объявили о новой военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов

Соединенные Штаты объявили о новой крупной программе военной помощи Украине, которая включает в себя ракеты Patriot, БМП Bradley, взрывные устройства типа MRAP, ракеты для противотанковых комплексов Javelin и другие боеприпасы.
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