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Евросоюз намерен наращивать санкционное давление на Россию

Евросоюз намерен наращивать санкционное давление на Россию

Евросоюз планирует наращивать санкционное давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление экстренного саммита в Брюсселе, поддержанное 26 из 27 лидеров государств - членов сообщества.

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