Евросоюз намерен наращивать санкционное давление на Россию

Евросоюз планирует наращивать санкционное давление на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоговое заявление экстренного саммита в Брюсселе, поддержанное 26 из 27 лидеров государств - членов сообщества.
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