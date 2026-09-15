Как изменился портрет премиального туриста летом 2026 года: исследование пятизвездочных отелей Сочи

Mantera Supreme Seaside и отели категории 5* Красной Поляны проанализировали поведение гостей и выделили ключевые изменения в портрете премиального туриста.
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