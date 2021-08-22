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"Солнцепек" и отмирающая интеллигенция

"Солнцепек" и отмирающая интеллигенция

Забавные корчи Зильбельтруда по поводу фильма &quot;Солнцепек"https://echo-msk-ru.turbopages.org/turbo/echo.

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Владимир Николаевич
этот русофобский интеллигент с еврейским происхождением , давно рвётся в солнечный магадан на отдых в рудниках, да што то задерживается рейс из-за пандемии! сам из себя представляет как хороший диктофон с большими записями русофобских цитат и не более того!
Андрей Иваныч
жидобандеровцы и зельбертруды близнецы
Катерина
Скажи, кто твой друг...

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