"Солнцепек" и отмирающая интеллигенция

Фейков нет. Только достоверные новостиПолитика"Солнцепек" и отмирающая интеллигенцияЗабавные корчи Зильбельтруда по поводу фильма "Солнцепек"https://echo-msk-ru.turbopages.org/turbo/echo.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Николаевичэтот русофобский интеллигент с еврейским происхождением , давно рвётся в солнечный магадан на отдых в рудниках, да што то задерживается рейс из-за пандемии! сам из себя представляет как хороший диктофон с большими записями русофобских цитат и не более того!Андрей Иванычжидобандеровцы и зельбертруды близнецыКатеринаСкажи, кто твой друг...Комментировать
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