Иран сбивает американские БПЛА и изгнал вертолётоносец из Ормузского пролива. Почему мы не следуем примеру Ирана?

Лев Добрый Мы пока так не можем против гегемона, мы пока словами Захаровой работаем!😎😜👈👀

СС Серж Серов У нас всю жизнь одно,бла-бла-бла,когда такие как Сев.Корея,Иран на полосатых хуй ложили и не тужили... Респект им..!