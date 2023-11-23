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Иран сбивает американские БПЛА и изгнал вертолётоносец из Ормузского пролива. Почему мы не следуем примеру Ирана?

Иран сбивает американские БПЛА и изгнал вертолётоносец из Ормузского пролива. Почему мы не следуем примеру Ирана?

Американский вертолётоносец недолго изображал "неукротимую решимость" в Ормузском проливе. Кадры агентства ИРНА 67K прочитали Иногда диву даешься, как наши военные стоически терпят тот факт, что к примеру над акваторией Чёрного моря, совершенно с конкретными целями, крутится целый ряд беспилотников и разведывательных самолётов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Мы пока так не можем против гегемона, мы пока словами Захаровой работаем!😎😜👈👀
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16 час.
СС
Серж Серов
У нас всю жизнь одно,бла-бла-бла,когда такие как Сев.Корея,Иран на полосатых хуй ложили и не тужили... Респект им..!
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6 час.
В
Владимир
Надо иметь такую же волю и твердость, как иранцы, которых нам не хватает.
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5 час.

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