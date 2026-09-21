Севастополец пытался вытолкнуть мать с балкона

В Севастополе возбудили уголовное дело против мужчины, пытавшегося вытолкнуть мать с балкона.Сотрудники полиции установили, что 39-летний безработный Севастополем не только предпринял попытку столкнуть родительницу с балкона, но и имел проблемы с законом, а также употреблением спиртного.
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