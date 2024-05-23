Число подтопленных домов в Курганской области снизилось

В публикации говорится, что за сутки освободились от воды в одном муниципальном образовании (город Курган) четыре жилых и 1004 дачных дома, свыше 400 приусадебных участков, сообщает корреспондент УтроNews.
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