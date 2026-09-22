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Пронедра

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Индия может урезать закупки российской нефти: давление США растет

Индия может урезать закупки российской нефти: давление США растет Индийские нефтепереработчики, планирующие поставки на ноябрь, всерьез задумались о сокращении импорта из РФ.

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