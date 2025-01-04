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«Манчестер Сити» – «Вест Хэм». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени. Манчестер Сити – Вест Хэм Дата проведения 4 января, 18:00, «Этихад» превью матча онлайн статистика коэффициенты Таблица АПЛ Статистика АПЛ.

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