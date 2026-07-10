Расчёты огневых групп ВС России отразили атаку БПЛА ВСУ в ДНР

Расчёты мобильных огневых групп 75-й гвардейской бригады управления 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» отразили атаку беспилотников украинских оккупантов в ДНР, заявили в Минобороны России.
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