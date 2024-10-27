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В ГД сообщили о мошенниках, выдающих себя за работников ЖКХ

В ГД сообщили о мошенниках, выдающих себя за работников ЖКХ

Распространяется новый вид мошенничества, когда преступники выдают себя за коммунальных работников, связываются с гражданами по телефону или пишут в мессенджерах, требуя оплаты несуществующего долга за услуги ЖКХ.

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