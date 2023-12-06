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Госдума РФ принимает закон о запрете "наливаек" в жилых домах

Госдума РФ принимает закон о запрете "наливаек" в жилых домах

Госдума РФ в первом чтении приняла закон о запрете "наливаек" в многоквартирных домах. Новые правила в случае окончательного принятия законопроекта позволят регионам самостоятельно ограничивать розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

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