Госдума РФ принимает закон о запрете "наливаек" в жилых домах

Госдума РФ в первом чтении приняла закон о запрете "наливаек" в многоквартирных домах. Новые правила в случае окончательного принятия законопроекта позволят регионам самостоятельно ограничивать розничную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии