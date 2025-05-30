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Орловские магазины «Дикси» оштрафовали за гнильё и просрочку

Орловские магазины «Дикси» оштрафовали за гнильё и просрочку

В Орловской области сразу в семи магазинах «Дикси» были обнаружены различные серьёзные нарушения: продажа просроченной продукции, нарушение условий хранения продуктов, деформированные консервные банки, продукция  некачественная  и со вскрытой упаковкой, сладости с отсутствием срока годности, гнилые фрукты и овощи, разбитые куриные яйца.

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