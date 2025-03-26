В СПЧ назвали неслучайным удар по российским журналистам в зоне СВО

Vk.com/Александр Федорчак Удар украинских боевиков, в результате которого в зоне проведения специальной военной операции погибли российские журналисты, не был случайным, заявили в комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в телеграм-канале.
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