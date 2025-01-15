В Нидерландах более десяти человек заразились гепатитом из-за голубики

12 человек заразились гепатитом А после употребления голубики в Нидерландах, информирует Nu.nl.В публикации сказано, что речь идёт о замороженном продукте, который пострадавшие приобрели в магазинах одной сети.
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