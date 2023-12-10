Экс-игрок Масалитин, заявил, что такая игра ЦСКА никуда не годится

Бывший футболист московских ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин после поражения армейского клуба в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от "Краснодара" заявил, что столичному клубу необходимо усиление в каждой линии, однако отметил, что в клубе присутствуют денежные проблемы.