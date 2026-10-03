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Татар-информ

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Утильсбор на некоторые с 1 января иномарки в РФ может достигнуть 5,8 млн рублей

Утильсбор на некоторые с 1 января иномарки в РФ может достигнуть 5,8 млн рублей

С 1 января 2027 года в России пройдет очередная индексация утилизационного сбора – ставки повысятся на 10–20% в зависимости от типа автотехники.

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