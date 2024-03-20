Байк для приключений от Zontes представят на «Мотовесне»

Что начинается с коленчатого вала, шатуна и поршня? Нет, не мотор. С них начинается серия. На базе одной цилиндро-поршневой группы компании Zontes удалось создать серию из шести мотоциклов и трех скутеров.
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