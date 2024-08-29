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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Девушка сопровождающая Павла Дурова сдала его властям Франции

Миллиардера Павла Дурова сдала агент израильской разведки. Согласно информации издания Daily Mail, девушка, сопровождавшая основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, могла оказаться агентом израильской разведки — Моссада.

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