Девушка сопровождающая Павла Дурова сдала его властям Франции

Миллиардера Павла Дурова сдала агент израильской разведки. Согласно информации издания Daily Mail, девушка, сопровождавшая основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, могла оказаться агентом израильской разведки — Моссада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии