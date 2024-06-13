Китай призвал США отменить незаконные односторонние санкции против китайских компаний

Пекин, 12 июня /Синьхуа/ -- Китай решительно выступает против и осуждает фабрикацию и распространение США дезинформации о Синьцзяне, призывая их отменить незаконные односторонние санкции против китайских компаний, заявил в среду официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.