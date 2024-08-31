США и Украина провели переговоры о потребностях Киева в вооружении

ВАШИНГТОН, 31 августа, ФедералПресс. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и западными союзниками о потребностях Киева в вооружении и американских инвестициях в украинский военно-промышленный комплекс.