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Мир столкнулся с угрозой эпидемии 30-летней давности из-за уменьшения глобального финансирования

Мир столкнулся с угрозой эпидемии 30-летней давности из-за уменьшения глобального финансирования

Объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) обнародовала мрачный доклад, предупреждающий, что мир стоит на пороге возобновления масштабной эпидемии ВИЧ из-за драматического сокращения финансирования .

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