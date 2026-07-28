Мир столкнулся с угрозой эпидемии 30-летней давности из-за уменьшения глобального финансирования

Объединённая программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) обнародовала мрачный доклад, предупреждающий, что мир стоит на пороге возобновления масштабной эпидемии ВИЧ из-за драматического сокращения финансирования .
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