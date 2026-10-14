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Аргументы недели

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«Враг мигрени» из соцсетей: врач-диетолог объяснила, как работает коктейль из колы и лимона

«Враг мигрени» из соцсетей: врач-диетолог объяснила, как работает коктейль из колы и лимона

В социальных сетях и коротких видеороликах распространяется рецепт напитка, который авторы называют «главным средством от головной боли»: стакан обычной колы с выжатым соком половины лимона.

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