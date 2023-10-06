Команда Albion Online раскрыла подробности выслеживания и новых зелий в свежем де...

Команда Albion Online раскрыла подробности выслеживания и новых зелий в свежем девблогеВ связи с выходом обновления “Дикая кровь” 16 октября команда Albion Online опубликовала новый блог разработчиков, посвященный одной из основных новых функций обновления – выслеживаниюЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.