Погибшего главу МЧС Евгения Зиничева похоронят в Петербурге. Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России

Прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым, который накануне погиб, спасая человека, пройдет 10 сентября в Москве.
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