"Очевидно, что рок — это музыка протеста"... Оправдывает ли это, его русских представителей?

фото с сайта mossudmed.livejournal.comХм. Глупости это всё! Против чего протестует "Stairway To Heaven"?! Или "Smoke On The Water"?! Да не против чего! Просто, это - МУЗЫКА.
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