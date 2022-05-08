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"Очевидно, что рок — это музыка протеста"... Оправдывает ли это, его русских представителей?

"Очевидно, что рок — это музыка протеста"... Оправдывает ли это, его русских представителей?

фото с сайта mossudmed.livejournal.comХм. Глупости это всё! Против чего протестует "Stairway To Heaven"?! Или "Smoke On The Water"?! Да не против чего! Просто, это - МУЗЫКА.

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