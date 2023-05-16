Мирошник про слова Макрона о скорой поставке Украине ракет SCALP-EG: неизбежно возникнет вопрос передачи Киеву и ядерного оружия

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона о скорой поставке украинской стороне ракет большой дальности SCALP-EG, спрогнозировал, что неизбежно возникнет вопрос передачи Киеву и ядерного оружия.