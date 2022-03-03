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Устойчивое развитие и освоение Арктической зоны обсуждают на международной конференции в Москве

Устойчивое развитие и освоение Арктической зоны обсуждают на международной конференции в Москве

На Ямале проведут более сотни мероприятий по сохранению и восстановлению экобаланса. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин, представляющий регион на VII Международной конференции «Арктика: устойчивое развитие».

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