Устойчивое развитие и освоение Арктической зоны обсуждают на международной конференции в Москве

На Ямале проведут более сотни мероприятий по сохранению и восстановлению экобаланса. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин, представляющий регион на VII Международной конференции «Арктика: устойчивое развитие».
На Ямале проведут более сотни мероприятий по сохранению и восстановлению экобаланса. Об этом рассказал председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин, представляющий регион на VII Международной конференции «Арктика: устойчивое развитие».
Свежие комментарии