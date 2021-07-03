Комсомольская правда

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Аналитики спрогнозировали снижение курса доллара до конца августа

Аналитики спрогнозировали снижение курса доллара до конца августа

К концу лета россиян ожидает снижение курса доллара до 70 рублей. При этом уже к концу года доллар отыграется и будет стоить около 74-76 рублей, считает руководитель департамента инвестиционного анализа «Универ Капитал» Андрей Верников.

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