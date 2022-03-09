Месси не забивает «Реалу» с 2018 года. Серия без голов – 9 матчей

Лионель Месси не может забить «Реалу» с 2018 года. Нападающий «ПСЖ» остался без гола в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

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