Происшествия

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В Республике Татарстан задержан предполагаемый владелец цеха по производству «незамерзайки», в результате употребления которой произошло массовое отравление

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пп.

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