Клиенты AWS ежегодно теряют миллиарды долларов из-за неоптимального использо...

Клиенты AWS ежегодно теряют миллиарды долларов из-за неоптимального использования облакаБолее половины организаций, пользующихся облачными сервисами AWS, могли бы существенно сэкономить, следует из доклада ProsperOps — в совокупности клиенты ежегодно теряют до $20 млрд из-за недостаточного внимания к тарификации.
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