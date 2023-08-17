Военное обозрение

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Китайская компания начала летные испытания прототипа самолета E20 на электрическом ходу

Китайская компания начала летные испытания прототипа самолета E20 на электрическом ходу

Китайская компания TCab Tech из Шанхая объявила о начале летных испытаний прототипа (хотя он не получил обшивки) перспективного аппарата E20 на электрическом ходу, на котором будут тестироваться принятые технологические решения.

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