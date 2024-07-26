МИД назвал недопуск атлетки из Франции на церемонию открытия ОИ актом сегрегации

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя недопуск французской спортсменки к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за ношения хиджаба, назвала ситуацию "вопиющим актом сегрегации".
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