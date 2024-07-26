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МИД назвал недопуск атлетки из Франции на церемонию открытия ОИ актом сегрегации

МИД назвал недопуск атлетки из Франции на церемонию открытия ОИ актом сегрегации

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя недопуск французской спортсменки к церемонии открытия Олимпийских игр в Париже из-за ношения хиджаба, назвала ситуацию "вопиющим актом сегрегации".

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