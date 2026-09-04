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Мировое обозрение

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Оставленные ВСУ колумбийские наёмники погибли под Купянском без еды и воды

Оставленные ВСУ колумбийские наёмники погибли под Купянском без еды и воды

Под Купянском погибла целая группа колумбийских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. По данным военкоров, иностранцы остались в лесах Харьковской области без еды и воды и умерли от голода и обезвоживания.

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