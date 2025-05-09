Зафиксировано неожиданное последствие извержения вулкана

Международная группа ученых, в состав которой вошли физики из Санкт-Петербургского государственного университета, обнаружила, что извержение вулкана Хунга Тонга - Хунга Хаапай в Тихом океане в январе 2022 года может привести к аномально холодным зимам в Европе и других регионах Северного полушария.