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Аргументы недели

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Эксперт Козьякова: кормление голубей законно, пока не приводит порче имущества

Эксперт Козьякова: кормление голубей законно, пока не приводит порче имущества

Кормление голубей в городе само по себе не является нарушением. Но как только действия человека приводят к конкретным последствиям — грязи, антисанитарии или порче чужого имущества, — наступает административная ответственность.

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