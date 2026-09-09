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Царьград

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Собянин: 12 станций метро построят в Московской области до 2035 года

Собянин: 12 станций метро построят в Московской области до 2035 года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичное метро продолжит расти. До 2035 года планируется построить в регионе 12 станций метрополитена, которые свяжут с Москвой ближайшие города – Химки, Мытищи, Одинцово и другие.

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