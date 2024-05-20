Политолог Подлесный: юридически президентство Зеленского нелегитимно с 21 мая

Президентский срок Владимира Зеленского истек, но он продолжил занимать пост главы государства. Политик пошел от обратного и заверил украинцев, что его власть обоснована из-за отсутствия закона о ее нелегитимности.
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