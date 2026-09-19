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Аргументы недели

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Участник СВО прибыл в Ялту на реабилитацию и был избит

Участник СВО прибыл в Ялту на реабилитацию и был избит

Полиция Ялты проводит проверку по факту нападения группы лиц на мужчину, который, по данным, распространяющимся в социальных сетях, является участником специальной военной операции и находился в городе на реабилитации.

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