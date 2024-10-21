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Лента новостей Крыма

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Погода 22 октября в Крыму: днём до +16

Погода 22 октября в Крыму: днём до +16

Синоптики прогнозируют в Крыму 21 октября облачную погоду, без осадков. Днем температура воздуха составит до +16 градусов, а ночью опустится до +11.

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